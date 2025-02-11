Федор Вениславский ответил, планируют ли в Украине принудительно мобилизовать женщин

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: atlanticcouncil

Женщины могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Вопроса касательно принудительной мобилизации военнообязанных украинок на повестке дня в парламенте нет.

Как сообщает Укринформ, об этом во время брифинга заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По словам Вениславского, вопрос о мобилизации женщин был предметом политических манипуляций, поэтому Верховная Рада решила его на законодательном уровне.

"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона... Никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", — отметил представитель парламента.

Ранее Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде нет законодательных инициатив касательно снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет. Правда, власти разработали определенные механизмы, чтобы поощрить молодежь добровольно присоединяться к армии.

Напомним, военный аналитик Сергей Грабский перечислил привилегии, которые должны быть у добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. В частности, речь идет о льготах на образование и жилье.