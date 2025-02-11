Федір Веніславський відповів, чи планують в Україні примусово мобілізувати жінок

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: atlanticcouncil

Жінки можуть долучитися до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Питання щодо примусової мобілізації військовозобов'язаних українок на порядку денному в парламенті немає.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час брифінгу заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Читайте також:

Мобілізація жінок в Україні

За словами Веніславського, питання щодо мобілізації жінок було предметом політичних маніпуляцій, тому Верховна Рада вирішила його на законодавчому рівні.

"Питання призову військовозобов'язаних жінок було вирішено парламентом шляхом чіткої імперативної норми закону... Жодного примусу ні до сьогодні, ні після набуття чинності всіх наших законодавчих ініціатив для жінок не було. Лише їхня добровільна згода", — зазначив представник парламенту.

Раніше Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді немає законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Щоправда, влада розробила певні механізми, аби заохотити молодь добровільно залучатися до війська.

Нагадаємо, військовий аналітик Сергій Грабський перерахував привілеї, які повинні бути в добровольців віком від 18 до 24 років. Зокрема, йдеться про пільги на освіту та житло.