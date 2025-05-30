Темпы мобилизации в Украине снизились — подробности от представителя Верховной Рады

Федор Вениславский. Фото: sluga-narodu.com

Темпы мобилизации в Украине снизились. Сейчас они держатся на одном уровне.

Об этом во время брифинга в четверг, 29 мая, сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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По словам представителя парламента, называть конкретные данные он не может, потому что это информация с ограниченным доступом. После того, как вступил в силу обновленный закон о мобилизации, количество желающих вступить в ряды защитников Украины, стремительно возросло, но потом пошло на спад.

"Имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан Украины. Затем он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне... Бесспорно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше, но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать отпор врагу", — отметил Вениславский.

Ранее Федор Вениславский сообщил статистику повторного прохождения ВВК. 99% мужчин, которые имели статус "ограниченно пригодные", признали пригодными к службе.

Напомним, Федор Вениславский считает, что в ближайшее время демобилизации не будет. Россия продолжает увеличивать мобилизационный ресурс.