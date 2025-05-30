Темпи мобілізації в Україні знизилися — подробиці від представника Верховної Ради

Федір Веніславський. Фото: sluga-narodu.com

Темпи мобілізації в Україні знизилися. Наразі вони тримаються на одному рівні.

Про під час брифінгу у четвер, 29 травня, повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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За словами представника парламенту, називати конкретні дані він не може, бо це інформація з обмеженим доступом. Після того, як набув чинності оновлений закон про мобілізації, кількість охочих долучитися до лав захисників України, стрімко зросла, але потім пішла на спад.

"Мав місце певний сплеск кількості мобілізованих громадян України. Потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні... Безперечно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими, але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати відсіч ворогу", — зазначив Веніславський.

Раніше Федір Веніславський повідомив статистику повторного проходження ВЛК. 99% чоловіків, які мали статус "обмежено придатні", визнали придатними до служби.

Нагадаємо, Федір Веніславський вважає, що найближчим часом демобілізації не буде. Росія продовжує збільшувати мобілізаційний ресурс.