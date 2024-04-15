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В Запорожской области разыскивают пять тысяч мужчин — ТЦК

15 апреля 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Запорожской области разыскивают ухилянцев
Работники ТЦК проверяют документы у прохожего. Фото: armyinform
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Около пяти тысяч жителей Запорожской области разыскивают военные центры комплектования (ТЦК). Речь идет о мужчинах, которые прячутся от мобилизации или до сих пор не обновили свои учетные данные в военкомате.

Об этом в интервью "Cуспільному" рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела по связям с общественностью областного ТЦК и СП Максим Кара.

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Уклонистами занимается полиция. Данные о них вносят в реестр военнообязанных "Оберег", поэтому патрульные могут найти беглеца, если он находится в другой области.

"В настоящее время проводятся мероприятия по повторному оповещению, обхождению адресов местожительства, также во время патрулирования национальной полиции в городе, или на блокпостах, такие люди обнаруживаются. Извещается РЦК. Человек доставляется в районный территориальный центр для выписки протокола или по месту обнаружения такого лица составляется уже протокол. После чего вручается повестка», — подчеркнул Кара.

К слову, 12 апреля стало известно, что в базах данных полиции зарегистрированы сотни тысяч человек, которые, по словам ТЦК, могут быть уклонистами. Правоохранители вместе с работниками ТЦК работают на блокпостах.

Напомним, во Львовской области будут судить 33-летнего киевлянина, который помогал с выездом за границу шестерым мужчинам призывного возраста.

война
Запорожская область
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

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