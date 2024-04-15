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У Запорізькій області розшукують п'ять тисяч чоловіків — ТЦК

15 квітня 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Запорізькій області розшукують ухилянтів
Працівники ТЦК перевіряють документиу у перехожого. Фото: armyinform
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Близько п'яти тисяч жителів Запорізької області розшукують війскові центрів комплектування (ТЦК). Йдеться про чоловіків, які ховаються від мобілізації або досі не оновили свої облікові дані у військкоматі. 

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу зв’язків з громадськістю обласного ТЦК та СП Максим Кара.

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Ухилянтами займається поліція. Дані про них вносять до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", тому патрульні можуть знайти громадянина, якщо він перебуває в іншій області.

"Нині проводяться заходи з повторного оповіщення, обходження адрес місця проживання, також під час патрулювання національної поліції у місті, або на блокпостах, такі люди виявляються. Сповіщається РЦК. Людина доставляється до районного територіально центру для виписки протоколу або за місцем виявлення такої особи складається вже протокол. Після чого вручається повістка", — наголосив Кара.

До слова, 12 квітня стало відомо, що в базах даних поліції зареєстровано сотні тисяч людей, які, за словами ТЦК, можуть бути ухилянтами. Правоохоронці разом з працівниками ТЦК працють на блокпостах.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 33-річного киянина, який допомагав у виїзді за кордон шістьом чоловікам призовного віку. 

війна
Запорізька область
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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