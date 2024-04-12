Клименко заявив, що в базах МВС є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: РБК-Україна

В базах даних поліції зареєстровано сотні тисяч людей, які, за словами ТЦК, можуть бути ухилянтами. Він заявив, що поліція разом з працівниками ТЦК працює на блокпостах.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у п'ятницю, 12 квітня.

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"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці — але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", — заявив голова МЗС.

Він також додав, що поліція шукає осіб, які ухиляються від мобілізації та вже отримали повістку, і діє виключно за письмовими зверненнями від ТЦК. Клименко підкреслив, що адміністративні протоколи стосовно цих осіб виписують тільки працівники ТЦК.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про закон про мобілізацію і посилення контролю над ухилянтами.

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