Сбой в Резерв+ 23 сентября — что говорят в Минобороны

В приложении "Резерв+" произошел сбой — детали от Минобороны
В работе приложения "Резерв+" возникли временные технические трудности. Сейчас идет работа для решения проблемы. Сбой обещают исправить в ближайшее время.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 23 сентября.
Сбой в "Резерв+"
В ведомстве рассказали, что сейчас есть осложнения обмена данными между "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
В то же время украинцев успокоили, поскольку все ранее выданные документы остаются действительными.
"Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и так далее)", — говорится в сообщении
В Минобороны советуют сохранить PDF-версию электронного военного документа. Для этого на главном экране "Резерв+" следует нажать три точки и выбрать "загрузить PFF".
Напомним, в Минобороны объяснили, что означает красная лента, которая появляется в приложении "Резерв+".
Ранее адвокат Вячеслав Кирда рассказал, что делать в случае, когда у военнообязанного в "Резерв+" появляется другая специальность.
Читайте Новини.LIVE!