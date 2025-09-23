Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В приложении "Резерв+" произошел сбой — детали от Минобороны

В приложении "Резерв+" произошел сбой — детали от Минобороны

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:10
Сбой в Резерв+ 23 сентября — что говорят в Минобороны
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В работе приложения "Резерв+" возникли временные технические трудности. Сейчас идет работа для решения проблемы. Сбой обещают исправить в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 23 сентября.

Реклама
Читайте также:

Сбой в "Резерв+"

В ведомстве рассказали, что сейчас есть осложнения обмена данными между "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

В то же время украинцев успокоили, поскольку все ранее выданные документы остаются действительными.

"Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и так далее)", — говорится в сообщении

В Минобороны советуют сохранить PDF-версию электронного военного документа. Для этого на главном экране "Резерв+" следует нажать три точки и выбрать "загрузить PFF".

null
Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны объяснили, что означает красная лента, которая появляется в приложении "Резерв+".

Ранее адвокат Вячеслав Кирда рассказал, что делать в случае, когда у военнообязанного в "Резерв+" появляется другая специальность.

Минобороны Украина сбой реестр резерв
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации