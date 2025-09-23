Сбой в Резерв+ 23 сентября — что говорят в Минобороны

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В работе приложения "Резерв+" возникли временные технические трудности. Сейчас идет работа для решения проблемы. Сбой обещают исправить в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 23 сентября.

Сбой в "Резерв+"

В ведомстве рассказали, что сейчас есть осложнения обмена данными между "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

В то же время украинцев успокоили, поскольку все ранее выданные документы остаются действительными.

"Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и так далее)", — говорится в сообщении

В Минобороны советуют сохранить PDF-версию электронного военного документа. Для этого на главном экране "Резерв+" следует нажать три точки и выбрать "загрузить PFF".

Пост Минобороны. Фото: скриншот

