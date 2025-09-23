Збій в Резерв+ 23 вересня — що кажуть у Міноборони

У застосунку "Резерв+" стався збій — деталі від Міноборони
У роботі застосунку "Резерв+" виникли тимчасові технічні труднощі. Наразі триває робота для розвʼязання проблеми. Збій обіцяють виправити найближчим часом.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 23 вересня.
Збій в "Резерв+"
У відомстві розповіли, що наразі є ускладнення обміну даними між "Резерв+" та реєстром військовозобовʼязаних, призовників та резервістів.
Водночас українців заспокоїли, оскільки усі раніше видані документи залишаються дійсними.
"Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони радять зберегти PDF-версію електронного військового документу. Для цього на головному екрані "Резерв+" варто натиснути три крапки та обрати "завантажити PFF".
