У застосунку "Резерв+" стався збій — деталі від Міноборони

У застосунку "Резерв+" стався збій — деталі від Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 12:10
Збій в Резерв+ 23 вересня — що кажуть у Міноборони
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У роботі застосунку "Резерв+" виникли тимчасові технічні труднощі. Наразі триває робота для розвʼязання проблеми. Збій обіцяють виправити найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Збій в "Резерв+"

У відомстві розповіли, що наразі є ускладнення обміну даними між "Резерв+" та реєстром військовозобовʼязаних, призовників та резервістів.

Водночас українців заспокоїли, оскільки усі раніше видані документи залишаються дійсними.

"Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони радять зберегти PDF-версію електронного військового документу. Для цього на головному екрані "Резерв+" варто натиснути три крапки та обрати "завантажити PFF".

null
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що означає червона стрічка, яка зʼявляється у застосунку "Резерв+".

Раніше адвокат Вʼячеслав Кирда розповів, що робити у випадку, коли у військовозобов’язаного у "Резерв+" зʼявляється інша спеціальність.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
