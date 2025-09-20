Военные специальности в Украине - новая ВУС в Резерв+

Новая военная специальность в "Резерв+" — что делать
Если у военнообязанного гражданина в приложении "Резерв+" появилась совсем другая, чем была до этого, военно-учетная специальность, это может быть проблема с Реестрами. В ТЦК гражданин может и обратиться с просьбой исправить ситуацию, но в целом для него эта ситуация не будет иметь никаких последствий.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Неожиданная смена ВУС в "Резерв+"
К юристам обратился гражданин, который заметил нестыковку в своем приложении "Резерв+".
Он рассказал, что после обновления этого электронного военно-учетного документа в нем появилась военно-учетная специальность (ВУС) 999097 и отметка "требует прохождения базовой общевойсковой подготовки", хотя до обновления была указана другая ВУС.
Мужчина поинтересовался, чем это может ему угрожать.
"Это автоматическая работа Реестров, которая в целом для Вас не будет иметь никаких последствий", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Надо ли обращаться в ТЦК
Юрист также объяснил, что надо сделать военнообязанному гражданину в такой ситуации.
"Если ВУС не совпадает с бумажным военно-учетным документом — можно подать в ТЦК и СП соответствующее заявление", — отметил Кирда.
Впрочем, в любом случае это не проблема самого гражданина, и его за появление новой ВУС в "Резерв+" не накажут.
