Военные специальности в Украине - новая ВУС в Резерв+

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина в приложении "Резерв+" появилась совсем другая, чем была до этого, военно-учетная специальность, это может быть проблема с Реестрами. В ТЦК гражданин может и обратиться с просьбой исправить ситуацию, но в целом для него эта ситуация не будет иметь никаких последствий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Реклама

Читайте также:

Неожиданная смена ВУС в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который заметил нестыковку в своем приложении "Резерв+".

Он рассказал, что после обновления этого электронного военно-учетного документа в нем появилась военно-учетная специальность (ВУС) 999097 и отметка "требует прохождения базовой общевойсковой подготовки", хотя до обновления была указана другая ВУС.

Мужчина поинтересовался, чем это может ему угрожать.

"Это автоматическая работа Реестров, которая в целом для Вас не будет иметь никаких последствий", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Надо ли обращаться в ТЦК

Юрист также объяснил, что надо сделать военнообязанному гражданину в такой ситуации.

"Если ВУС не совпадает с бумажным военно-учетным документом — можно подать в ТЦК и СП соответствующее заявление", — отметил Кирда.

Впрочем, в любом случае это не проблема самого гражданина, и его за появление новой ВУС в "Резерв+" не накажут.

Напомним, мы ранее писали о том, где получить информацию о своей военно-учетной специальности.

Добавим, мы сообщали о том, исчезнет ли бронь, если у гражданина устарела военная специальность.