Какие новые услуги появились в приложении "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В мобильном приложении "Резерв+" появятся новые услуги. Пользователи уже сейчас могут присоединиться к бета-тестированию нововведений.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

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В мобильном приложении отныне можно будет получить отсрочку по постановлению ВВК и отсрочку для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов уже проходит службу. Будут отображаться данные об инвалидности и причинах нарушения воинского учета.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму.

Напомним, юрист объяснил, что делать, если в "Резерв+" указываются неполные или неточные данные. Стоит подать запрос в ТЦК и СП, ведь может быть, что в реестр "Оберіг" внесли неправильные данные.

Ранее стали известно, что в приложении "Резерв+" появится новый тип отсрочек. В Минобороны отмечали, что услугу запустят в начале мая.