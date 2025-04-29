У Резерв+ будуть нові відстрочки для батьків з неповнолітньою дитиною, у випадку, якщо жінка або чоловік служать у ЗСУ

Інтерфейс застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України планує розширити можливості додатка "Резерв+" для військовозобов'язаних. Там з'явиться можливість отримати новий тип відстрочок.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

Реклама

Читайте також:

Які нові відстрочки можна буде отримати

За словами Чорногоренко, з травня цього року військовозобов'язані зможуть отримати відстрочку на період тимчасової непрацездатності або на термін від 6 до 12 місяців у випадку, якщо їхній чоловік/дружина перебуває на військовій службі та родина має неповнолітню дитину.

Важливо відзначити, що додаток "Резерв+" є одним з найпопулярніших інструментів оформлення відстрочок в Україні. За даними міністерства, кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через цей додаток. Наразі в "Резерві+" зареєстровано майже 4 мільйони користувачів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на відстрочку студенти старші 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти у травні можуть бути мобілізовані.