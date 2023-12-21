В ВСУ назвали условие, при котором прекратят выдавать повестки в спортзалах и ресторанах

Сотрудники ТЦК раздают повестки в спортзалах. Фото: скриншот

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, при каком условии прекратят выдавать повестки в общественных местах. По его словам, для этого нужно, чтобы полноценно заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег".

Об этом Владимир Фитьо рассказал в интервью РБК-Украина.

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Оповещение по системе "Оберег"

Фитьо отметил, что "Оберег" пока не синхронизирован с другими государственными реестрами. Однако при принятии соответствующего законопроекта потребность в мерах оповещения исчезнет.

"И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты — НДФЛ — уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любов формы собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК и СП", — отметил он.

По его словам, данные уже перенесены в электронный формат. Таким образом, личное дело военнообязанного может посмотреть ТЦК другого региона.

"Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает — все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу автоматически отпадут", — пояснил Фитьо.

Повестки в ресторанах и спортзалах

Военный также отреагировал на рейды представителей ТЦК в рестораны и спортзалы с повестками. Он отметил, что это также общественные места, так что повестки там выдавать можно.

"Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки — это было бы странно. А спортзал — это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В таком случае это заведение, который предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания. И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию", — рассказал Фитьо.

Однако он добавил, что повестки в дверях или почтовых ящиках следует игнорировать, ведь вручение должно происходить лично в руки.

Напомним, что в Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Фитьо рассказал, что повестки призывникам могут выдавать даже работники ЖЭКов и ОСМД.