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У ЗСУ назвали умову, за якої припинять видавати повістки в спортзалах та ресторанах

21 грудня 2023 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ЗСУ назвали умову, за якої припинять видавати повістки в спортзалах та ресторанах
Працівники ТЦК роздають повістки в спортзалах. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, за якої умови припинять видавати повістки в громадських місцях. За його словами, для цього потрібно, аби повноцінно запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". 

Про це Володимир Фітьо розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Оповіщення за системою "Оберіг"

Фітьо зазначив, що "Оберіг" наразі не синхронізований з іншими державними реєстрами. Проте, при ухваленні відповідного законопроєкту, потреба у заходах оповіщення зникне.

"І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати — ПДФО — сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП", — зазначив він.

За його словами, дані вже перенесено в електронний формат. Таким чином особисту справу військовозобов'язаного може переглянути ТЦК іншого регіону.

"Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює — усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть", — пояснив Фітьо.

Повістки в ресторанах та спортзалах

Військовий також відреагував на рейди представників ТЦК до ресторанів та спортзалів із повістками. Він зазначив, що це також громадські місця, отже повістки там видавати можна.

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки — це було б дивно. А спортзал — це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В такому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію", — розповів Фітьо.

Однак він додав, що повістки в дверях чи поштових скриньках слід ігнорувати, адже вручення має відбуватись особисто в руки.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Фітьо розповів, що водночас повістки призовникам можуть видавати навіть працівники ЖЕКів та ОСББ.

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