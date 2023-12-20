Представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки, — Командування Сухопутних військ

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: Житомирська міська рада

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас повістки призовникам можуть видавати навіть працівники ЖЕКів та ОСББ.

Про це заявив представник Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі РБК-Україна.

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Вручення повісток військовозобов'язаним

"Вручення повісток здійснюються представниками органів місцевої влади — це можуть бути представники ТЦК та СП, керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад", — сказав Фітьо.

За його словами, це саме ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для проходження ВЛК та уточнення військово-облікових даних.

Водночас він зазначив, що у випадку залишення повістки у дверях чи у поштовій скрині військовозобов'язаному — це його просто проінформували, що варто звернутися до ТЦК та СП. Проте він може проігнорувати, бо повістку треба вручати особисто в руки.

Також при зміні місця проживання призовник має сім днів, аби стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання. Якщо цього не зробити — він буде вважатися ухилянтом.

Крім того, як зазначив Фітьо, спортзал та ресторан — це громадські місця, і роздавати там повістки законом не заборонено.

Нагадаємо, що начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що росіяни всіляко намагаються розхитати скаженими темпами вигадки про те, що в Україні примусово мобілізують жінок. Але все набагато простіше.

Також ми писали, що співробітники Служби судової охорони підлягають примусовій мобілізації. Проте, якщо вони мають "бронь", згідно з чинним законодавством, призову можна уникнути.