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В ВСУ объяснили, подлежат ли блогеры мобилизации

9 февраля 2024 14:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ объяснили, подлежат ли блогеры мобилизации
Призывники в военкомате. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Сухопутных вооруженных сил Украины Илья Евлаш выразил мнение, что мобилизация не окажет влияния на волонтерскую активность блогеров. Он подчеркнул, что известные в интернете личности, так же как и другие граждане, подвергаются мобилизации, но это не становится преградой для продолжения их работы, включая благотворительность.

Об этом Евлаш сообщил в комментарии изданию "Укринформ" в среду, 7 февраля.

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Подлежат ли блогеры мобилизации 

Евлаш рассказал, что знает многих людей, кто, находясь на службе в армии, продолжает вести активную деятельность в социальных сетях и заниматься благотворительностью, что не является для них препятствием.

"Есть разные люди, не буду называть, но есть люди, которые, будучи в Вооруженных силах, продолжают инфлюэнсить, продолжают заниматься своей деятельностью, и волонтерской в частности, и это не является препятствием", — сказал он.

Евлаш акцентировал внимание на том, что важным является не местоположение, а настоящее стремление оказывать поддержку. Блогеры, собирающие средства на нужды армии, включая дроны, играют ключевую роль, независимо от своего расположения. 

Распространение информации об армии и сбор средств является существенным вкладом, но это не освобождает от участия в мобилизации.

Тем не менее блогеры, которые по здоровью или другим причинам не могут принять участие в военной службе, могут продолжать поддерживать вооруженные силы другими методами.

Напомним,  студенты, обучающиеся в Украине или за границей на дневной или дуальной форме обучения, не могут быть призваны на военную службу. Однако есть нюанс, при котором соискатели образования становятся военнообязанными.

Кроме того, власти страны работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков.

ВСУ
блогеры
Украина
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военные
мобилизация
война в Украине

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