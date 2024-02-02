Мобилизация полицейских в ВСУ — юрист объяснил, когда это возможно

Мобилизация полицейских в ряды ВСУ. Коллаж Новини.LIVE

В Украине идет процесс всеобщей мобилизации. Призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время власти страны работают над изменениями в процесс мобилизации , которые могут повлиять на госслужащих и силовиков.

В этой связи возникает вопрос, подлежат ли призыву на военную службу сотрудники Национальной полиции. Разбираемся дальше в материале.

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По словам юриста Евгения Довбака , согласно действующему законодательству, а именно ЗУ " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", призыву на военную службу не подлежат:

лица, забронированные учреждениями, органами государственной власти (что подтверждается соответствующими справками);

лица с инвалидностью или не пригодные к военной службе (подтверждается справкой и заключением ВЛК);

мужчины и женщины, которые содержат 3 и более детей младше 18 лет;

мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие одного ребенка.

Правовед отметил, что полицейские принадлежат той категории, которая имеет право на отсрочку от призыва на военную службу во время общей мобилизации. Поэтому они отправляются воевать на фронт исключительно в добровольном порядке.

Что хотят сменить новым законопроектом

Прессслужба Минобороны опубликовала основные положения законопроекта №10449.

Согласно законопроекту:

работники Государственной исполнительной службы, работники Нацполиции, ДБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы больше без отсрочки;

государственные служащие бронируются, как все категории Б и В - 50% от военнообязанных в определенном органе;

председатели городских и поселковых советов, территориальных общин будут иметь бронь;

военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления - 50% военнообязанных.

Законопроект №10449 может предоставить полномочия Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях по мобилизации. А именно — вовлечение в мероприятия рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Новый законопроект о мобилизации свидетельствует, что сотрудники полиции на законодательном уровне смогут законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК. Также полиция сможет помогать сотрудникам ТЦК и СП доставить призывника (или уклоняющегося) в центр комплектования.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский объяснил, почему нельзя мобилизовать сотрудников полиции.

Напомним, мы писали, почему полицейские не могут раздавать повестки .

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