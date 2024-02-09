Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації arrow

У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації

9 лютого 2024 14:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації
Призовники у військкоматі. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Сухопутних збройних сил України Ілля Євлаш висловив думку, що мобілізація не вплине на волонтерську активність блогерів. Він підкреслив, що відомі в інтернеті особи, так само як і інші громадяни, зазнають мобілізації, але це не стає перепоною для продовження їхньої роботи, включаючи благодійність.

Про це Євлаш повідомив у коментарі виданню "Укрінформ" у середу, 7 лютого.

Читайте також:

Чи підлягають блогери мобілізації

Євлаш розповів, що знає багатьох людей, хто, перебуваючи на службі в армії, продовжує активну діяльність у соціальних мережах і займатися благодійністю, що не є для них перешкодою.

"Є різні люди, не називатиму, але є люди, які, бувши у Збройних силах, продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською зокрема, і це не є перешкодою", — сказав він.

Євлаш наголосив на тому, що важливим є не місце розташування, а справжнє прагнення надавати підтримку. Блогери, які збирають кошти на потреби армії, включаючи дрони, відіграють ключову роль, незалежно від свого розташування.

Поширення інформації про армію та збирання коштів є істотним внеском, але це не звільняє від участі в мобілізації.

Проте блогери, які зі здоров'я чи інших причин не можуть взяти участь у військовій службі, можуть продовжувати підтримувати збройні сили іншими методами.

Нагадаємо, студенти, які навчаються в Україні чи за кордоном на денній чи дуальній формі навчання, не можуть бути призвані на військову службу. Однак є нюанс, за якого претенденти на освіту стають військовозобов'язаними.

Крім того, влада країни працює над змінами у процес мобілізації, які можуть вплинути на держслужбовців та силовиків.

ЗСУ
блогери
Україна
військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі