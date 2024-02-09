У ЗСУ пояснили, чи підлягають блогери мобілізації

Призовники у військкоматі. Фото: armyinform.com.ua

Спікер Сухопутних збройних сил України Ілля Євлаш висловив думку, що мобілізація не вплине на волонтерську активність блогерів. Він підкреслив, що відомі в інтернеті особи, так само як і інші громадяни, зазнають мобілізації, але це не стає перепоною для продовження їхньої роботи, включаючи благодійність.

Про це Євлаш повідомив у коментарі виданню "Укрінформ" у середу, 7 лютого.

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Євлаш розповів, що знає багатьох людей, хто, перебуваючи на службі в армії, продовжує активну діяльність у соціальних мережах і займатися благодійністю, що не є для них перешкодою.

"Є різні люди, не називатиму, але є люди, які, бувши у Збройних силах, продовжують інфлюенсити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською зокрема, і це не є перешкодою", — сказав він.

Євлаш наголосив на тому, що важливим є не місце розташування, а справжнє прагнення надавати підтримку. Блогери, які збирають кошти на потреби армії, включаючи дрони, відіграють ключову роль, незалежно від свого розташування.

Поширення інформації про армію та збирання коштів є істотним внеском, але це не звільняє від участі в мобілізації.

Проте блогери, які зі здоров'я чи інших причин не можуть взяти участь у військовій службі, можуть продовжувати підтримувати збройні сили іншими методами.

Нагадаємо, студенти, які навчаються в Україні чи за кордоном на денній чи дуальній формі навчання, не можуть бути призвані на військову службу. Однак є нюанс, за якого претенденти на освіту стають військовозобов'язаними.

Крім того, влада країни працює над змінами у процес мобілізації, які можуть вплинути на держслужбовців та силовиків.