Новобранцы прошли один из важнейших элементов подготовки — посадку и высадку из бронемашины

Элемент базовой военной подготовки новобранцев ВСУ. Фото: Скриншот

В 44-й механизированной бригаде ВСУ прошли первые базовые элементы военной подготовки мобилизованные новобранцы. Благодаря БОВП мобилизованные могут лучше и спокойнее приобщиться в ряды защитников Украины.

Соответствующее видео опубликовали в своем Telegram Сухопутные войска ВСУ.

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Как проходила подготовка новобранцев

Одним из основных элементов подготовки бойца является приобретение, казалось бы простого, навыка посадки и высадки из бронемашины. Для тренировок мобилизованным предоставили польский бронетранспортер Росомаха.

Как отметил один из руководителей тренировок с позывным Джоконда, высадка и посадка является важным элементом боя, ведь бойцу среди хаоса перестрелки надо четко знать, что делать.

" "Скажу по собственному опыту, первые мои посадки были тяжелые. Много вещей и там некогда разбираться, твои это вещи или не твои. Выбрасывается все подряд", — говорит боец.

Первым, кто запрыгивает в бронетранспортер надо занять дальние места и при этом четко действовать в случае, когда надо помочь эвакуировать раненого. Кроме этого, первые пассажиры бронемашины должны помогать забрасывать оружие и вещи в БТР.

Военный хорошо оценил тренировки новых подопечных.

"Новобранцы молодцы. Достаточно активные ребята. Умные и у них все получается", — сказал Джоконда.

Ранее мы сообщали, что не только новобранцы проходят БОВП. Базовую военную подготовку теперь должны пройти те, кто хочет продолжить обучение или получить работу в госструктурах.

Также мы сообщали, в чем особенность базовой подготовки для новобранцев 18-24 лет.