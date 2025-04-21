Новобранці пройшли один з найважливіших елементів підготовки — посадку і висадку з бронемашини

У ЗСУ показали, як проходять вишкіл мобілізовані — чому навчають
У 44-й механізованій бригаді ЗСУ пройшли перші базові елементи військової підготовки мобілізовані новобранці. Завдяки БЗВП мобілізовані можуть краще та спокійніше залучитись до лав захисників України.
Відповідне відео опублікували у своєму Telegram Сухопутні війська ЗСУ.
Як проходила підготовка новобранців
Одним з основних елементів підготовки бійця є набуття, здавалось би простої, навички посадки та висадки з бронемашини. Для тренувань мобілізованим надали польський бронетранспортер Росомаха.
Як зазначив один з керівників тренувань з позивним Джоконда, висадка та посадка є важливим елементом бою, адже бійцю серед хаосу перестрілки треба чітко знати, що робити.
"Скажу з власного досвіду, перші мої посадки були важкі. Багато речей і там ніколи розбиратися, чи твої це речі, чи не твої. Викидається все підряд", — каже боєць .
Першим, хто застрибує у бронетранспортер треба зайняти дальні місця і при цьому чітко діяти у випадку, коли треба допомогти евакуювати пораненого. Крім цього, перші пасажири бронемашини мають допомагати закидувати зброю та речі у БТР.
Військовий добре оцінив тренування нових підопічних.
"Новобранці молодці. Досить активні хлопці. Розумні й у них все виходить", — сказав Джоконда.
Раніше ми повідомляли, що не тільки новобранці проходять БЗВП. Базову військову підготовку тепер повинні пройти ті, хто хоче продовжити навчання чи отримати роботу у держструктурах.
Також ми повідомляли, в чому особливість базової підготовки для новобранців 18-24 років.
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