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У ЗСУ показали, як проходять вишкіл мобілізовані — чому навчають

21 квітня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Новобранці пройшли один з найважливіших елементів підготовки — посадку і висадку з бронемашини
Елемент базової військової підготовки новобранців ЗСУ. Фото: Скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У 44-й механізованій бригаді ЗСУ пройшли перші базові елементи військової підготовки мобілізовані новобранці. Завдяки БЗВП мобілізовані можуть краще та спокійніше залучитись до лав захисників України.

Відповідне відео опублікували у своєму Telegram Сухопутні війська ЗСУ.

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Як проходила підготовка новобранців

Одним з основних елементів підготовки бійця є набуття, здавалось би простої, навички посадки та висадки з бронемашини. Для тренувань мобілізованим надали польський бронетранспортер Росомаха.

Як зазначив один з керівників тренувань з позивним Джоконда, висадка та посадка є важливим елементом бою, адже бійцю серед хаосу перестрілки треба чітко знати, що робити. 

 "Скажу з власного досвіду, перші мої посадки були важкі. Багато речей і там ніколи розбиратися, чи твої це  речі, чи не твої. Викидається все підряд", — каже боєць . 

Першим, хто застрибує у бронетранспортер треба зайняти дальні місця і при цьому чітко діяти у випадку, коли треба допомогти евакуювати пораненого. Крім цього, перші пасажири бронемашини мають допомагати закидувати зброю та речі у БТР. 

Військовий добре оцінив тренування нових підопічних.

"Новобранці молодці. Досить активні хлопці. Розумні й у них все виходить", — сказав Джоконда.

Раніше ми повідомляли, що не тільки новобранці проходять БЗВП. Базову військову підготовку тепер повинні пройти ті, хто хоче продовжити навчання чи отримати роботу у держструктурах. 

Також ми повідомляли, в чому особливість базової підготовки для новобранців 18-24 років. 

ЗСУ армія мобілізація тренування БЗВП
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