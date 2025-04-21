Перед відправленням на фронт всі військовозобов'язані проходять 45 денну базову військову підготовку

Навчання ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізовані громадяни та особи, які добровільно вступили до ЗСУ, проходять базовий курс загальної військової підготовки (БЗВП) перед направленням на передову. Він триває не менше 45 діб, але у багатьох мобілізованих є питання, щодо того, як це відбувається. Крім того, є питання, що буде, якщо відмовитись від БЗВП.

Видання NV інформує про етапи та нюанси проходження БЗВП.

Реклама

Читайте також:

Де та як проводять БЗВП

Підготовка здійснюється у навчальних центрах ЗСУ або спеціально створених навчальних таборах в країнах Європи, які надають допомогу Україні у підготовці поповнення для військових підрозділів.

Протягом 45 днів курсантів навчають:

загальній тактиці;

володінню індивідуальною та колективною зброєю;

військовій топографії;

тактичній медицині;

інженерній справі;

основам зв’язку;

основам пілотування безпілотних літальних апаратів.

Заборонені предмети для БЗВП:

будь-яка зброя: кишенькові ножі, вогнепальна зброя, боєприпаси, феєрверки, палиці, кийки, кастети, бритви та льодоруби;

продукти на основі спирту: як ліки, так і алкогольні напої;

наркотики;

дорогі особисті речі: фотоапарати, портативна електроніка (планшети, ігрові приставки), коштовності та дорогі годинники;

дозволено носити обручку.

Обов'язковість БЗВП для студентів та працівників

З 2025 року проходження БЗВП стане обов'язковим елементом навчання для всіх студентів вищих навчальних закладів України. Студенти, які не пройшли цей етап підготовки або відмовилися скласти військову присягу, втратять право на продовження навчання у вишах.

Згідно з запланованими змінами, громадяни, які не мають БЗВП, будуть обмежені в можливості працевлаштування. Зокрема, вони не зможуть отримати роботу у державних установах, органах місцевого самоврядування та прокуратури.

Громадяни, які не пройшли БЗВП, зобов'язані пройти базову військову службу. Навчання буде розпочинатися з другого курсу і включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.

Теорію вивчають усі студенти, як чоловіки, так і жінки. Практичний курс є обов'язковим лише для придатних до військової служби за станом здоров’я чоловіків. Жінки можуть пройти практику за власним бажанням після проходження медичного огляду.

Після завершення програми студенти складають військову присягу, отримують сертифікат та військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто обов'язково повинен пройти базову військову підготовку.

Також ми повідомляли, в чому особливість базової підготовки для новобранців 18-24 років.