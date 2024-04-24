В ВСУ указали на ужасные демографические последствия из-за запрета консульских услуг за границей

Очередь в украинское консульство за границей. Фото: из соцсетей

Украинским мужчинам мобилизационного возраста за границей перестанут предоставлять консульские услуги для того, чтобы они возвращались домой и шли на фронт. Однако офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что это приведет не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

Об этом известный украинский активист и волонтер написал в Facebook во вторник, 23 апреля.

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"В чем проблема мобилизации? Ее нужно было проводить раньше, и предельный возраст должен быть не 25, а 21. Теперь многие молодые люди уехали или пытаются уехать", — считает Гай.

Он подчеркнул, что лишение консульских услуг украинцев за границей приведет к массовым попыткам получить гражданство европейских стран. А это в результате увеличит демографический кризис.

"Это будет одно из главных последствий этой войны. И рейтингов такая политика не прибавит. Надо думать о сохранении государства как концепции Победы. А впоследствии укрепление этого государства и ВПК Украины как концепции выживания, а это вступление в ЕС, внедрение судебной, экономической и политической реформ как основных требований вступления в НАТО", — подчеркнул военный.

Скриншот сообщения Мирослава Гая

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит опасаться экстрадиции украинским мужчинам за рубежом.