Екстрадиція ухилянтів — що чекає на чоловіків після оновлення даних для ТЦК

Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації
Відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані українці за кордоном, щоб зберегти можливість продовжувати закордонні паспорти, зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки через страх бути екстрадованими та мобілізованими поспішили до паспортних сервісів, щоб продовжити свої документи й не оновлювати дані.
Та чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам або ж оновлюючи свої дані для ТЦК вони насправді нічим не ризикують. Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".
Так, чиновник запевнив громадян, що для українців, які захочуть оновити свої документи або отримати консульські послуги, жодних негативних наслідків не буде.
"Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг — це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають, тимчасово або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми, тобто ТЦК не надсилали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси", — пояснив Веніславський.
Крім цього, за словами нардепа, оновлення військово-облікових даних допоможе Україні уточнити кількість чоловіків, які виїхали за кордон.
Чому боятися екстрадиції та мобілізації не варто? Річ у тім, що Україна не має механізму повернення чоловіків, які виїхали за кордон легально та не мають кримінальних проваджень.
Водночас тих, хто перетнув кордон незаконно, можуть притягнути до відповідальності й запросити їх екстрадицію.
"Але як юрист я можу сказати, що це дуже тривала процедура, і я думаю, що навряд чи це призведе до якогось масового результату повернення громадян до України", — зазначив народний депутат.
Він запевнив, що оновлення даних не змусить чоловіків повертатись, і повістки їм надсилатися не будуть.
"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що їх вручають представники ТЦК та СП, а за кордоном юрисдикція їхня не поширюється", — уточнив Федір Веніславський.
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