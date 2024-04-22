Екстрадиція ухилянтів — що чекає на чоловіків після оновлення даних для ТЦК

Українці у черзі на нові паспорти, Прага. Фото: Sashko Shevchenko (RFE/RL)

Відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані українці за кордоном, щоб зберегти можливість продовжувати закордонні паспорти, зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки через страх бути екстрадованими та мобілізованими поспішили до паспортних сервісів, щоб продовжити свої документи й не оновлювати дані.

Та чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам або ж оновлюючи свої дані для ТЦК вони насправді нічим не ризикують. Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

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Народний депутат Федір Веніславський Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

Так, чиновник запевнив громадян, що для українців, які захочуть оновити свої документи або отримати консульські послуги, жодних негативних наслідків не буде.

"Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг — це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають, тимчасово або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми, тобто ТЦК не надсилали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси", — пояснив Веніславський.

Крім цього, за словами нардепа, оновлення військово-облікових даних допоможе Україні уточнити кількість чоловіків, які виїхали за кордон.

Чому боятися екстрадиції та мобілізації не варто? Річ у тім, що Україна не має механізму повернення чоловіків, які виїхали за кордон легально та не мають кримінальних проваджень.

Водночас тих, хто перетнув кордон незаконно, можуть притягнути до відповідальності й запросити їх екстрадицію.

"Але як юрист я можу сказати, що це дуже тривала процедура, і я думаю, що навряд чи це призведе до якогось масового результату повернення громадян до України", — зазначив народний депутат.

Він запевнив, що оновлення даних не змусить чоловіків повертатись, і повістки їм надсилатися не будуть.

"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що їх вручають представники ТЦК та СП, а за кордоном юрисдикція їхня не поширюється", — уточнив Федір Веніславський.

Раніше ми писали, як оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК та СП.

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