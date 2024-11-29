Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити arrow

Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

29 листопада 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий не може ходити — чи можуть рідні отримати посвідчення учасника бойових дій
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці, які виконували бойові, службові та спеціальні завдання у районах бойових чи воєнних дій мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Для цього їм видають відповідне посвідчення, яке своєю чергою гарантує отримання пільг та виплат військовослужбовцям зі статусом УБД. Проте, бувають випадки, коли військовий з низки причин не може забрати документ.

Чи може хтось забрати посвідчення УБД замість військового — читайте далі на Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи може військовий довірити іншій людині забрати його посвідчення УБД

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та положення про порядок видачі посвідчень, затвердженого постановою від 12 травня 1994 р. № 302, посвідчення учасника бойових дій видається особисто військовослужбовцю після отримання статусу учасника бойових дій.

Якщо військовий не може забрати посвідчення самостійно, він має право доручити це своїм рідним або іншим особам. У такому випадку довірена особа зобов’язана розписатися у відповідних документах під час отримання посвідчення.

Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може пересуватися

Для отримання посвідчення особі зі статусом учасника бойових дій, яка належить до маломобільних груп, необхідно:

  • звернутися із заявою до начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку.
  • у заяві прохати організувати видачу посвідчення за місцем проживання чи перебування.

Де знайти бланк заяви

Бланк заяви щодо отримання посвідчення учасника бойових дій особами, які належать до маломобільних груп можна знайти у Додатку 2.

Нагадаємо, деякі категорії військовослужбовців можуть автоматично отримати статус УБД. Крім того, на статус УБД можуть претендувати і ті, хто добровільно долучився до війська.

Попри це, є випадки, коли військовому можуть відмовити у наданні статусу учасника бойових дій. 

документи учасник бойових дій УБД посвідчення військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

15:25 Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити

15:24 Новий рік у Харкові — чи будуть в місті святкування

15:22 РФ стоїть за масштабною диверсією в Європі, — розвідка Британії

15:13 Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися

15:12 Британська розвідка пояснила, чому РФ вдарила ракетою "Орєшнік"

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

15:10 Рубль пішов на дно — як влада довела росіян до прірви

15:00 Борис Джонсон назвав умови прибуття британських військ до України

14:59 В Одесі вирішили відновити глибоководний випуск — деталі

14:56 В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова

14:54 Замість зірки буде "їжак" — як виглядатиме головна ялинка Львова

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят