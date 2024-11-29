Військовий не може ходити — чи можуть рідні отримати посвідчення учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці, які виконували бойові, службові та спеціальні завдання у районах бойових чи воєнних дій мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Для цього їм видають відповідне посвідчення, яке своєю чергою гарантує отримання пільг та виплат військовослужбовцям зі статусом УБД. Проте, бувають випадки, коли військовий з низки причин не може забрати документ.

Чи може хтось забрати посвідчення УБД замість військового — читайте далі на Новини.LIVE.

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Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та положення про порядок видачі посвідчень, затвердженого постановою від 12 травня 1994 р. № 302, посвідчення учасника бойових дій видається особисто військовослужбовцю після отримання статусу учасника бойових дій.

Якщо військовий не може забрати посвідчення самостійно, він має право доручити це своїм рідним або іншим особам. У такому випадку довірена особа зобов’язана розписатися у відповідних документах під час отримання посвідчення.

Як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може пересуватися

Для отримання посвідчення особі зі статусом учасника бойових дій, яка належить до маломобільних груп, необхідно:

звернутися із заявою до начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку.

у заяві прохати організувати видачу посвідчення за місцем проживання чи перебування.

Де знайти бланк заяви

Бланк заяви щодо отримання посвідчення учасника бойових дій особами, які належать до маломобільних груп можна знайти у Додатку 2.

Нагадаємо, деякі категорії військовослужбовців можуть автоматично отримати статус УБД. Крім того, на статус УБД можуть претендувати і ті, хто добровільно долучився до війська.

Попри це, є випадки, коли військовому можуть відмовити у наданні статусу учасника бойових дій.