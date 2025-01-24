Статус учасника бойових дій - хто має право на статус УБД

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: Профспілка працівників освіти та науки України

Учасники бойових дій — це ті військові, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, під час війни. Статус УБД можуть отримати не тільки військовослужбовці ЗСУ, а й інших військових формувань.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Учасниками бойових дій можуть бути визнані як добровільці, так і мобілізовані, а також кадрові військовослужбовці.

Головною підставою для визнання військового учасником бойових дій є безпосередня участь у заходах, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України — зокрема, і під час повномасштабної російсько-української війни.

Не тільки ЗСУ

Статус учасника бойових дій регулюється пунктом 19 ст. 6 Закону України № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У цій статті вказано, що учасниками бойових дій можуть бути визнані не тільки військовослужбовці Збройних сил України, а й інших військових формувань, які брали участь у воєнних діях.

Тож статус УБД отримують не тільки армійці, а і члени Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших структур, безпосередньо задіяних у відповідних заходах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які пільги можуть розраховувати діти учасників бойових дій у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовому забрати посвідчення УБД, якщо він не може ходити.