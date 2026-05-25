Учет для 17-летних: инструкция от ТЦК и СП

Юноши, которым в текущем году исполнится или исполнилось 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет в районных или городских ТЦК и СП. Постановка на учет не означает, что призывника мобилизуют. Военкомат таким образом узнает, какой человеческий ресурс есть в наличии, и собирает информацию об образовании, специальности, уровне физической подготовки и личных качествах граждан.

Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель начальника Кировоградского областного ТЦК и СП Дмитрий Сухой, передает Новини.LIVE.

На учет в 17 лет

Чтобы стать на воинский учет, юноша должен лично прибыть в ТЦК и СП и подать документы. Какие именно документы нужны — призывнику сообщат представители военкомата.

Также можно пройти электронную идентификацию, чтобы уточнить персональные данные, через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Автоматически вносят в реестр "Оберіг" и ставят на воинский учет юношей, которые обращаются в миграционную службу, чтобы оформить украинский или заграничный паспорт. Если парень потерял паспорт или хочет получить новый, на учет его поставят, взяв информацию из демографического реестра.

Юноши с инвалидностью должны подать на рассмотрение ВВК районного или городского ТЦК и СП документы, подтверждающие наличие заболевания. Это касается и тех, кому еще нет 18 лет, и тех, кто не стал на учет после 18 лет. Если парень не может лично прийти в военкомат, подать документы могут его родители или другие уполномоченные люди.

17-летних украинских парней, которые находятся за границей, тоже поставят на воинский учет призывников. Данные внесут в электронные государственные реестры, а районные и городские ТЦК и СП получат информацию через систему "Трембита". Возвращаться в Украину, чтобы лично посетить ТЦК и СП, в таком случае не надо.

Постановка на учет не приводит к запрету на выезд за пределы Украины. Юноши в возрасте 16 и 17 лет могут пересекать границу, предъявляя стандартные документы и военно-учетный документ.

За нарушение воинского учета предусматривается штраф от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен.

Молодые люди в возрасте до 25 лет, состоящие на учете, не подлежат мобилизации. Исключением являются только те, кто имеет опыт военной службы. Также призывники в возрасте от 18 лет могут добровольно присоединиться к армии, подписав контракт. Альтернативой службе по контракту является обучение в высшем военном учебном заведении.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева писал, что тех, кто не обновил военно-учетные данные, планируют привлекать к экономике или ВСУ. Таких граждан два миллиона. Людям, которые не хотят участвовать в боевых действиях, государство предложит другой формат помощи фронту.