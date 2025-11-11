Сколько лет действует срок давности за уклонение от мобилизации — ответ юриста

Военнослужащий. Фото: Freepik

Украинцы, которых интересует вопрос привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации, должны знать: уголовное законодательство предусматривает четкие сроки давности для таких правонарушений. То есть существует срок в течение которого человека могут привлечь к ответственности.

Об этом рассказал юрист Максим Горностай, который привел положения статьи 49 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Читайте также:

Срок давности привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации

По словам специалиста, уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, в соответствии со статьей 12 УКУ. Это означает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет пять лет с момента совершения правонарушения.

Юрист пояснил, что в течение этого периода следствие или суд могут привлечь лицо к ответственности. Если же пять лет прошли, и к этому времени приговор не вступил в законную силу, человека освобождают от уголовной ответственности.

В каком случае срок давности может продлиться

В то же время Максим Горностай отмечает: течение давности может останавливаться или прерываться. Например, если человек уклоняется от следствия или суда, отсчет времени останавливается, поэтому он возобновляется только с момента, когда лицо появится с признанием или будет задержано. В таком случае максимальный срок может растянуться до 15 лет. Если же лицо совершило другое преступление до истечения срока давности, его исчисление начинается заново.

Юрист также подчеркнул, что сроки давности не применяются в случаях преступлений против основ национальной безопасности (статьи 109-114-2 УКУ), пыток, военных преступлений или преступлений против человечности — однако к уклонению от мобилизации это не относится.

Таким образом, если с момента уклонения от мобилизации прошло более пяти лет, и лицо не было осуждено, привлечь его к ответственности уже нельзя.

Напомним, существуют случаи, когда человеку могут смягчить наказание за самовольное оставление части. Юрист объяснил, какие существуют законные основания.

Также в Минобороны объяснили, что делать, если при проверке документов требуют исключительно бумажный документ.