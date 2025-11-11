Скільки років діє строк давності за ухилення від мобілізації — відповідь юриста

Військовослужбовець. Фото: Freepik

Українці, яких цікавить питання притягнення до відповідальності за ухилення від мобілізації, мають знати: кримінальне законодавство передбачає чіткі строки давності для таких правопорушень. Тобто існує термін впродовж якого людину можуть притягнути до відповідальності.

Про це розповів юрист Максим Горностай, який навів положення статті 49 Кримінального кодексу України.

Строк давності притягнення до відповідальності за ухилення від мобілізації

За словами фахівця, ухилення від мобілізації вважається нетяжким злочином, відповідно до статті 12 ККУ. Це означає, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить п’ять років із моменту вчинення правопорушення.

Юрист пояснив, що протягом цього періоду слідство або суд можуть притягнути особу до відповідальності. Якщо ж п’ять років минули, і до цього часу вирок не набрав законної сили, людину звільняють від кримінальної відповідальності.

В якому випадку строк давності може подовжитися

Водночас Максим Горностай наголошує: перебіг давності може зупинятися або перериватися. Наприклад, якщо людина ухиляється від слідства чи суду, відлік часу зупиняється, тож він поновлюється лише з моменту, коли особа з’явиться із зізнанням або буде затримана. У такому випадку максимальний строк може розтягнутися до 15 років. Якщо ж особа вчинила інший злочин до завершення строку давності, його обчислення починається заново.

Юрист також підкреслив, що строки давності не застосовуються у випадках злочинів проти основ національної безпеки (статті 109–114-2 ККУ), катувань, воєнних злочинів чи злочинів проти людяності — однак до ухилення від мобілізації це не стосується.

Таким чином, якщо з моменту ухилення від мобілізації минуло понад п’ять років, і особу не було засуджено, притягнути її до відповідальності вже не можна.

