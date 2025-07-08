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Уклонение от мобилизации — как наказывают нарушителей

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 04:30
Мобилизационные нарушения — какие наказания грозят уклонистам
Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: ukrainianwall.com

Гражданам, которые уклоняются от военного призыва в условиях мобилизации, грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Правда, официально признать человека уклонистом может только суд.

Об этом говорится в материале Знай.UA.

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Ответственность за нарушение мобилизационного законодательства

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, за уклонение от призыва предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет, но суд часто заменяет это наказание испытательным сроком на один или два года.

Размер штрафа за нарушение мобилизационного законодательства — 20 тысяч гривен. За игнорирование повестки могут оштрафовать на сумму до 8,5 тысячи гривен. Если же нарушитель не оплатит штраф, ему грозит блокировка банковских счетов.

Советник президента Михаил Подоляк отмечает, что военнообязанных, которые сбежали из Украины с помощью фальшивых документов или поддельных увольнений, будут ждать серьезные правовые последствия. По данным журналистских расследований, систему разрешений на поездки "Шлях" для побега за границу использовали более 2 200 граждан призывного возраста. Власти расследуют такие инциденты и обещают привлечь виновных к ответственности.

Напомним, на Волыни судили женщину, которая пыталась вывезти за границу своего мужа. За содеянное ей назначили наказание в виде испытательного срока.

Также мы сообщали, когда обращаться в ТЦК и СП для уточнения данных. После каждого продления мобилизации делать это не надо.

штраф военное положение мобилизация ТЦК и СП военнообязанные уклонисты
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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