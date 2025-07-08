Мобілізаційні порушення — які покарання загрожують ухилянтам

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ukrainianwall.com

Громадянам, які ухиляються від військового призову в умовах мобілізації, загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі. Щоправда, офіційно визнати людину ухилянтом може лише суд.

Про це йдеться в матеріалі Знай.UA.

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Відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, за ухилення від призову передбачається позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, але суд часто заміняє це покарання випробувальний терміном на один чи два роки.

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Розмір штрафу за порушення мобілізаційного законодавства — 20 тисяч гривень. За ігнорування повістки можуть оштрафувати на суму до 8,5 тисячі гривень. Якщо ж порушник не сплатить штраф, йому загрожуватиме блокування банківських рахунків.

Радник президента Михайло Подоляк зазначає, що на військовозобов'язаних, які втекли з України за допомогою фальшивих документів чи підроблених звільнень, чекатимуть серйозні правові наслідки. За даними журналістських розслідувань, систему дозволів на поїздки "Шлях" для втечі за кордон використали понад 2 200 громадян призовного віку. Влада розслідує такі інциденти й обіцяє притягнути винних до відповідальності.

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Нагадаємо, на Волині судили жінку, яка намагалася вивезти за кордон свого чоловіка. За вчинене їй призначили покарання у вигляді іспитового терміну.



Також ми повідомляли, коли звертатися до ТЦК та СП для уточнення даних. Після кожного продовження мобілізації робити це не треба.