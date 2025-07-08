Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Ухилення від мобілізації — як карають порушників

Ухилення від мобілізації — як карають порушників

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 04:30
Мобілізаційні порушення — які покарання загрожують ухилянтам
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ukrainianwall.com

Громадянам, які ухиляються від військового призову в умовах мобілізації, загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі. Щоправда, офіційно визнати людину ухилянтом може лише суд.

Про це йдеться в матеріалі Знай.UA.

Реклама
Читайте також:

Відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, за ухилення від призову передбачається позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, але суд часто заміняє це покарання випробувальний терміном на один чи два роки.

Реклама

Розмір штрафу за порушення мобілізаційного законодавства — 20 тисяч гривень. За ігнорування повістки можуть оштрафувати на суму до 8,5 тисячі гривень. Якщо ж порушник не сплатить штраф, йому загрожуватиме блокування банківських рахунків.

Радник президента Михайло Подоляк зазначає, що на військовозобов'язаних, які втекли з України за допомогою фальшивих документів чи підроблених звільнень, чекатимуть серйозні правові наслідки. За даними журналістських розслідувань, систему дозволів на поїздки "Шлях" для втечі за кордон використали понад 2 200 громадян призовного віку. Влада розслідує такі інциденти й обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Реклама

Нагадаємо, на Волині судили жінку, яка намагалася вивезти за кордон свого чоловіка. За вчинене їй призначили покарання у вигляді іспитового терміну.

Також ми повідомляли, коли звертатися до ТЦК та СП для уточнення даних. Після кожного продовження мобілізації робити це не треба.

штраф воєнний стан мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації