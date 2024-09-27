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Уклонист назвал указ о мобилизации "авторским произведением" — что решил суд

27 сентября 2024 01:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как суд наказал жителя Хмельницкой области за уклонение от военного призыва
Здание Славутского горрайонного суда Хмельницкой области. Фото: sl.km.court.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Хмельницкой области военнообязанный отказался от прохождения ВВК и последующей мобилизации. Свое решение мужчина объяснил тем, что уже исполнил свой долг перед государством, ведь раньше проходил военную службу.

Об этом говорится в приговоре, который Славутский горрайонный суд Хмельницкой области вынес 20 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в течение 2022–2023 годов трижды отказывался проходить ВВК и игнорировал повестки. Также обвиняемый сопротивлялся полицейскому, исполнявшему служебные обязанности. Находясь за рулем автомобиля, он провез участкового на капоте около десяти метров за то, что тот ознакомил его с постановлением о необходимости явиться в суд для рассмотрения дела об административном нарушении.

Решение суда

В суде нарушитель свою вину в уклонении от мобилизации не признал. Он заявил, что в 1990-х окончил военный вуз, в 1998 году получил звание лейтенанта и в течение двух лет служил в Хмельницкой мотострелковой бригаде, поэтому свой военный долг уже исполнил. Указы о введении военного положения и мобилизации мужчина назвал "авторскими произведениями".

"Объяснил, что не считает законными Указы Президента Украины о введении военного положения в Украине и о всеобщей мобилизации, поскольку Украина официально не объявила войну, а "указы являются авторскими произведениями, а не законами, и не обязательны к исполнению"", — указывается в приговоре.

Подсудимый подчеркнул, что не хочет "воевать, защищая власть имущих", ведь мобилизованных даже не обеспечивают на должном уровне форменной одеждой, вооружением и средствами защиты.
Также военнообязанный добавил, что в начале полномасштабного вторжения добровольно явился в военкомат, однако его не мобилизовали, объяснив, что в этом нет нужды. В ТРО его тоже не взяли. Сейчас же он не имеет мотивации воевать "со второй армией мира", поскольку имеет семью, в частности малолетнего ребенка и пожилых родителей, нуждающихся в его поддержке. К тому же его сын сейчас воюет по другую сторону фронта, потому что его мобилизовала Россия.

Информацию о своих диагнозах, а также документы о непригодности к военной службе в мирное время и ограниченной пригодности в военное время по состоянию на март 1999 года мужчина предоставил, однако суд решил, что отказ от прохождения ВВК делает невозможным определение его пригодности.

За уклонение от военного призыва мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, а за сопротивление представителю полиции — на год. Окончательное наказание назначили по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим — нарушитель проведет за решеткой три года. Началом отбывания наказания будут считать момент задержания.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас такой возможности у осужденного уже нет: приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что жителя Харьковской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от военного призыва. Мужчина получил повестку еще в марте прошлого года, однако в ТЦК не явился.

Также вынесли приговор жителю Ивано-Франковска. Мужчина не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Уклонение от службы военнообязанный объяснил тем, что принадлежит к Церкви Евангельских христиан-баптистов и не может брать в руки оружие из-за религиозных убеждений, однако суд выяснил, что в церковную общину фигурант вступил уже после того, как ему вручили повестку. Нарушителю избрали наказание в виде одного года лишения свободы.

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