Як суд покарав жителя Хмельниччини за ухилення від військового призову

Будівля Славутського міськрайонного суду Хмельницької області. Фото: sl.km.court.gov.ua

У Хмельницькій області військовозобов'язаний відмовився від проходження ВЛК та подальшої мобілізації. Своє рішення чоловік пояснив тим, що вже виконав свій обов'язок перед державою, адже раніше проходив військову службу.

Про це йдеться у вироку, який Славутський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив 20 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант упродовж 2022–2023 років тричі відмовлявся проходити ВЛК та ігнорував повістки. Також обвинувачений чинив опір поліцейському, який виконував службові обов'язки. Перебуваючи за кермом автомобіля, він провіз дільничного на капоті близько десятьох метрів за те що той ознайомив його з постановою щодо необхідності з'явитися до суду для розгляду справи про адміністративне порушення.

Рішення суду

У суді порушник свою провину в ухиленні від мобілізації не визнав. Він заявив, що у 1990-х закінчив військовий виш, у 1998 році отримав звання лейтенанта та протягом двох років служив у Хмельницькій мотострілецькій бригаді, тож свій військовий обов'язок вже виконав. Укази про введення воєнного стану та мобілізації чоловік назвав "авторськими творами".

"Пояснив, що не вважає законними Укази Президента України про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну, а "укази є авторськими творами, а не законами, і не обов’язкові до виконання"", — зазначається у вироку.

Підсудний наголосив, що не хоче "воювати, захищаючи можновладців", адже мобілізованих навіть не забезпечують на належному рівні форменим одягом, озброєнням і засобами захисту.

Також військовозобов'язаний додав, що на початку повномасштабного вторгнення добровільно з'явився до військкомату, однак його не мобілізували, пояснивши, що в цьому немає потреби. До ТРО його також не взяли. Наразі ж він не має мотивації воювати "з другою армією світу", бо має родину, зокрема малолітню дитину та батьків похилого віку, які потребують його підтримки. До того ж його син зараз воює по інший бік фронту, бо його мобілізувала Росія.

Інформацію про свої діагнози, а також документи про непридатність до військової служби в мирний час та обмежену придатність у воєнний час станом на березень 1999 року чоловік надав, однак суд вирішив, що відмова від проходження ВЛК унеможливлює визначення його придатності.

За ухилення від військового призову чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, а за опір представнику поліції — на рік. Остаточне покарання призначили за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим — порушник проведе за ґратами три роки. Початком відбування покарання вважатимуть момент затримання.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Зараз такої можливості засуджений вже немає: вирок набув законної сили.

Раніше ми повідомляли, що жителя Харківської області засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від військового призову. Чоловік отримав повістку ще в березні минулого року, однак до ТЦК не зв'явився.

Також винесли вирок жителю Івано-Франківська. Чоловік не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. Ухилення від служби військовозобов'язаний пояснив тим, що належить до Церкви Євангельських християн-баптистів і не може брати до рук зброю через релігійні переконання, однак суд з'ясував, що до церковної громади фігурант вступив вже після того, як йому вручили повістку. Порушнику обрали покарання у вигляді одного року позбавлення волі.