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Главная Мобилизация Уклонист не явился на суд — что его ждет

Уклонист не явился на суд — что его ждет

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 20:00
Суд над уклонистом — последствия неявки в суд
Задержанный на границе уклонист. Фото: ГПСУ
Ключові моменти В суд — принудительно Может ли уклонист попасть за решетку до суда

Если военнообязанный гражданин, который уклонялся от мобилизации, проигнорирует и вызов в суд, его могут доставить туда принудительно. В самом тяжелом случае суд может принять ему меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до приговора.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В суд — принудительно

В случае, когда гражданин игнорирует повестки или другие предписания территориального центра комплектования, ТЦК имеет право привлечь это лицо в суд.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, что будет, если уклонист проигнорирует вызов в суд.

"Такое лицо или принудительно доставят на слушание по делу, или объявят в розыск", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Может ли уклонист попасть за решетку до суда

Юрист также объяснил, что будет ждать уклониста, который не явился на суд, в дальнейшем.

"После того, и скорее всего, суд может объявить ему меру пресечения — "содержание под стражей", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому неявка в суд потенциально может обернуться попаданием за решетку.

Напомним, мы ранее писали о том, какое решение принял суд по делу мужчины, который дважды уклонился от получения повестки.

Добавим, мы сообщали о том, что в Харькове судили врача, которая помогала уклонистам.

суд военный учет мобилизация военнообязанные уклонисты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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