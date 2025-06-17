Суд над уклонистом — последствия неявки в суд

Задержанный на границе уклонист. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин, который уклонялся от мобилизации, проигнорирует и вызов в суд, его могут доставить туда принудительно. В самом тяжелом случае суд может принять ему меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до приговора.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В суд — принудительно

В случае, когда гражданин игнорирует повестки или другие предписания территориального центра комплектования, ТЦК имеет право привлечь это лицо в суд.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, что будет, если уклонист проигнорирует вызов в суд.

"Такое лицо или принудительно доставят на слушание по делу, или объявят в розыск", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Может ли уклонист попасть за решетку до суда

Юрист также объяснил, что будет ждать уклониста, который не явился на суд, в дальнейшем.

"После того, и скорее всего, суд может объявить ему меру пресечения — "содержание под стражей", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому неявка в суд потенциально может обернуться попаданием за решетку.

Напомним, мы ранее писали о том, какое решение принял суд по делу мужчины, который дважды уклонился от получения повестки.

Добавим, мы сообщали о том, что в Харькове судили врача, которая помогала уклонистам.