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Головна Мобілізація Ухилянт не з'явився до суду — що на нього чекає

Ухилянт не з'явився до суду — що на нього чекає

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 20:00
Суд над ухилянтом - наслідки неявки до суду
Затриманий на кордоні ухилянт. Фото: ДПСУ
Ключові моменти До суду — примусово Чи може ухилянт потрапити за ґрати до суду

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який ухилявся від мобілізації, проігнорує і виклик до суду, його можуть доставити туди примусово. У найтяжчому випадку суд може ухвалити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою аж до вироку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До суду — примусово

У випадку, коли громадянин ігнорує повістки чи інші приписи територіального центру комплектування, ТЦК має право притягти цю особу до суду.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, що буде, якщо ухилянт проігнорує виклик до суду.

"Таку особу або примусово доставлять на слухання по справі, або оголосять у розшук", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Чи може ухилянт потрапити за ґрати до суду

Юрист також пояснив, що чекатиме ухилянта, який не з’явився на суд, надалі.

"Після того, і скоріше за все, суд може оголосити йому міру запобіжного заходу – "утримання під вартою", — підкреслив Айвазян.

Тож неявка до суду потенційно може обернутися потраплянням за ґрати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке рішення ухвалив суд у справі чоловіка, який двічі ухилився від отримання повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Харкові судили лікарку, яка допомагала ухилянтам.

суд військовий облік мобілізація військовозобов'язані ухилянти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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