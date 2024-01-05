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Уклонист в TikTok показал, как сбежал из Украины в Румынию

5 января 2024 19:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Уклонист в TikTok показал, как сбежал из Украины в Румынию
Уклонист, который сбежал из Украины в Румынию. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уклонист от мобилизации показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию. По его словам, он переплыл реку Тиса. Парень родом из Закарпатья.

Свою историю побега из Украины мужчина снимал в TikTok.

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Как уклонист сбежал из Украины

Свою историю украинец назвал блокбастером. Он гордится собой, что смог покинуть страну.

"Это я весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Холодно, но зато где я? Я сейчас в Румынии. Иду по трассе до населенного пункта, чтобы там найти сухую одежду и чай или кофе. Потом пойду сдаваться в пограничную службу. Идешь, и даже воздух какой-то другой, уверенность другая", — говорит уклонист.

Он рассказал, что по трассе шел недолго. Его заметили местные, которые сразу вызвали полицию.

"После того, как я попал в Румынию, я прошел 2 км, и ко мне сразу приехала полиция, я сказал, что я из Украины, они попросили документы, я предоставил. Они знали, что надо со мной делать. Они завезли меня в участок. Там дали сухую одежду, мокрые вещи я постирал, к утру они высохли. Возили меня снимать отпечатки пальцев. Я ночевал в участке, даже принесли поесть", — рассказал мужчина в одном из своих видео.

На следующий день уклониста посадили в автобус и повезли к украинской границе. Он говорит, что не боялся, ведь знал, что его не будут сдавать.

"Они взяли там какую-то бумажку. Потом меня повезли в посольство Румынии, а дальше вглубь страны в миграционную службу и дали письмо, которое дает нам возможность передвигаться в Румынии, и еще какие-то документы. После этого я выехал из Румынии в Венгрию, там я показал это письмо, и меня пропустили. Теперь я могу поехать в любую страну по этим документам", — добавил уклонист.

Напомним, на Закарпатье перед судом предстанет 25-летний переправитель, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Уклонисты пытались попасть в Венгрию.

Также мы писали, что на границе Украины ужесточили контроль за выездом мужчин из-за роста количества фальшивых документов, что достигло 3 тысяч за прошлый год. При этом некоторые люди не соблюдают заявленные причины поездок и покидают страну с другими намерениями.

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