Ухилянт у TikTok показав, як втік з України до Румунії

Ухилянт, який втік з України до Румунії. Фото: скриншот з відео

Ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.

Свою історію втечі з України чоловік знімав у TikTok.

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Як ухилянт втік з України

Свою історію українець назвав блокбастером. Він пишається собою, що зміг покинути країну.

"Це я весь мокрий, весь голий, у самій куртці. Холодно, але зате де я? Я зараз у Румунії. Йду по трасі до населеного пункту, щоб там знайти сухий одяг і чай чи каву. Потім піду здаватися в прикордонну службу. Ідеш, і навіть повітря якесь інше, впевненість інша", — каже ухилянт.

Він розповів, що по трасі йшов недовго. Його помітили місцеві, які одразу викликали поліцію.

"Після того, як я потрапив у Румунію, я пройшов 2 км, і до мене зразу приїхала поліція, я сказав, що я з України, вони попросили документи, я надав. Вони знали, що треба зі мною робити. Вони завезли мене в дільницю. Там дали сухий одяг, мокрі речі я поправ, до ранку вони висохли. Возили мене знімати відбитки пальців. Я ночував у дільниці, навіть принесли поїсти", — розповів чоловік в одному зі своїх відео.

Наступного дня ухилянта посадили в автобус та повезли до українського кордону. Він каже, що не боявся, адже знав, що його не здаватимуть.

"Вони взяли там якийсь папірець. Потім мене повезли до посольства Румунії, а далі вглиб країни до міграційної служби й дали лист, який дає нам можливість пересуватися в Румунії, та ще якісь документи. Після того я виїхав із Румунії в Угорщину, там я показав цей лист, і мене пропустили. Тепер я можу поїхати в будь-яку країну за цими документами", — додав ухилянт.

Нагадаємо, на Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

Також ми писали, що на кордоні України посилили контроль за виїздом чоловіків через зростання кількості фальшивих документів, що досягло 3 тисяч за минулий рік. При цьому деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами.