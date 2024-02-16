Уклонист с поддельным итальянским паспортом пытался выехать в Венгрию

Очереди авто на границе. Фото: ГПСУ

Уклонист пытался выехать в Венгрию, выдавая себя за гражданина Италии. Пограничники обнаружили полную подделку паспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 16 февраля.

Уклонист с поддельным паспортом Италии

Пограничники начали проверять документ нарушителя, который он предъявил. Они обнаружили подделку паспорта гражданина Италии.

Паспорт, который предъявил уклонист. Фото: ГПСУ

"Поскольку крыть было нечем, молодой человек признался, что купил сфальсифицированный паспорт за 8 000 долларов", — говорится в сообщении.

Паспорт, который предъявил уклонист. Фото: ГПСУ

Мужчине отказали в пересечении границы. К тому же пограничники сообщили Нацполиции о признаках уголовного преступления.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили незаконную схему пересечения границы мужчинами и выезда в Молдову. Фигурант подвозил нарушителей к границе и получал за свои "услуги" 6 тысяч долларов.

Также в Карпатских горах пограничники нашли тело мужчины, пытавшегося незаконно перейти границу с Румынией.