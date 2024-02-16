Ухилянт з підробленим італійським паспортом намагався виїхати до Угорщини

Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Ухилянт намагався виїхати до Угорщини, видаючи себе за громадянина Італії. Прикордонники виявили повну підробку паспорта.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 16 лютого.

Ухилянт з підробленим паспортом Італії

Прикордонники почали перевіряти документ порушника, який він пред'явив. Вони виявили підробку паспорта громадянина Італії.

Паспорт, який пред'явив ухилянт. Фото: ДПСУ

"Оскільки крити було нічим, молодик зізнався, що купив сфальшований паспорт за 8 000 доларів", — йдеться у повідомленні.

Паспорт, який пред'явив ухилянт. Фото: ДПСУ

Чоловіку відмовили в перетині кордону. До того ж прикордонники повідомили Нацполіції про ознаки кримінального злочину.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Фігурант підвозив порушників до кордону й отримував за свої "послуги" 6 тисяч доларів.

Також у Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією.