Ухилянт з підробленим італійським паспортом намагався виїхати до Угорщини
Ухилянт намагався виїхати до Угорщини, видаючи себе за громадянина Італії. Прикордонники виявили повну підробку паспорта.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 16 лютого.
Ухилянт з підробленим паспортом Італії
Прикордонники почали перевіряти документ порушника, який він пред'явив. Вони виявили підробку паспорта громадянина Італії.
"Оскільки крити було нічим, молодик зізнався, що купив сфальшований паспорт за 8 000 доларів", — йдеться у повідомленні.
Чоловіку відмовили в перетині кордону. До того ж прикордонники повідомили Нацполіції про ознаки кримінального злочину.
Нагадаємо, в Одеській області прикордонники викрили незаконну схему перетину кордону чоловіками та виїзду до Молдови. Фігурант підвозив порушників до кордону й отримував за свої "послуги" 6 тисяч доларів.
Також у Карпатських горах прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією.
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