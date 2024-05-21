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Уклонисты, пойманные на границе, будут сразу отправляться в ТЦК — Кабмин

21 мая 2024 18:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Уклонисты, пойманные на границе, будут сразу отправляться в ТЦК — Кабмин
Пойманные на границе уклонисты. Фото иллюстративное: ГНСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине ухилянцев, которых поймали на границе, будут сразу отправлять в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Такой подход будет действовать, если военнообязанный будет находиться в розыске Национальной полиции.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

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Будут отправлять в ТЦК

Военнообязанных, пойманных на границе, будут отправлять в ТЦК и СП при условии, если в Едином государственном реестре призывников уклонист имеет статус "в розыске" в Нацполиции.

Также фигурантов таких дел будут ожидать штрафы от 3400 до 8500 грн или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Ранее мы рассказывали, что после вступления в силу закона о мобилизации пограничники проверяют наличие военно-учетного документа при пересечении границы Украины только у отдельных категорий мужчин. В свою очередь есть определенные категории, которые под подобные проверки не подпадают.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

Кабинет министров
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты
ГПСУ

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