Ухилянти, піймані на кордоні, будуть одразу вирушати до ТЦК — Кабмін

Піймані на кордоні ухилянти. Фото ілюстративне: ДПСУ

В Україні ухилянтів, яких упіймали на кордоні, будуть одразу відправляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такий підхід діятиме, якщо військовозобов'язаний перебуватиме у розшуку Національної поліції.

Про це говориться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

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Відправлятимуть у ТЦК

Військовозобов'язаних, пійсманих на кордоні, відправлятимуть у ТЦК та СП за умови, якщо у Єдиному державному реєстрі призовників ухилянт має статус "у розшуку" в Нацполіції.

Також на фігурантів таких справ очікуватимуть штрафи від 3400 до 8500 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.

Раніше ми розповідали, що після набуття чинності закону про мобілізацію прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа під час перетину кордону України лише в окремих категорій чоловіків. В свою чергу, є певні категорії, які під подібні перевірки не підпадають.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.