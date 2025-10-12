Как МОН борется с уклонистами в аспирантуре — ответ представителя Минобразования

Студент. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Уклониться от мобилизации, поступив в вуз, военнообязанным не удастся. Министерство образования Украины вместе с правоохранителям и Государственной службой качества образования проводят мониторинг качества подготовки аспирантов и проверяют университеты, чтобы не допустить таких нарушений.

По данным Украинской правды, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

Реклама

Читайте также:

Борьба с аспирантами-уклонистами

По словам Трофименко, во время проверки частного университета выяснилось, что вуз пытался задним числом внести в Единую государственную электронную базу по вопросам образования около трех тысяч "аспирантов". Это заведение лишили лицензии.

В общей сложности в Украине сейчас около 15 тысяч аспирантов: 4 600 поступили в этом году, а еще десять тысяч — те, кто учится на бюджете или по контракту с 2024 года. Некоторых из соискателей образования после проверки отчислили. Вступительная кампания в аспирантуру еще продолжается. Бюджетных мест в этом году семь тысяч, поэтому количество аспирантов, вероятно, еще будет расти.

Также представитель образовательного ведомства добавил, что государственный зачет для проверки знаний по украинскому и иностранному языкам в аспирантуре пока вводить не будут.

Напомним, отсрочку предоставляют даже студентам, которые официально работают. Правда, важным условием является посещение занятий. За прогулы могут отчислить.

Ранее 25-летний певец Wellboy заявил, что в случае получения повестки уклоняться от мобилизации не будет. Также он рассказал, проходил ли военную подготовку.