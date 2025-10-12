Як МОН бореться із ухилянтами в аспірантурі — відповідь представника Міносвіти

Студент. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Ухилитися від мобілізації, вступивши до вишу, військовозобов'язаним не вдасться. Міністерство освіти України разом із правоохороцям і Державною службою якості освіти проводять моніторинг якості підготовки аспірантів і перевіряють університети, щоб не допустити таких порушень.

За даними Української правди, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.

Реклама

Читайте також:

Боротьба з аспірантами-ухилянтами

За словами Трофименка, під час перевірки приватного університету з'ясувалося, що виш намагався заднім числом внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти близько трьох тисяч "аспірантів". Цей заклад позбавили ліцензії.

Загалом в Україні наразі близько 15 тисяч аспірантів: 4 600 вступили цьогоріч, а ще десять тисяч — ті, хто навчається на бюджеті або за контрактом від 2024 року. Декого зі здобувачів освіти після перевірки відрахували. Вступна кампанія до аспірантури ще триває. Бюджетних місць цьогоріч сім тисяч, тому кількість аспірантів, імовірно, ще зростатиме.

Також представник освітнього відомства додав, що державний залік для перевірки знань з української та іноземної мов в аспірантурі поки що не запроваджуватимуть.

Нагадаємо, відстрочку надають навіть студентам, які офіційно працюють. Щоправда, важливою умовою є відвідування занять. За прогули можуть відрахувати.

Раніше 25-річний співак Wellboy заявив, що в разі отримання повістки ухилятися від мобілізації не буде. Також він розповів, чи проходив військову підготовку.