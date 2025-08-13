Wellboy рассказал о готовности к мобилизации и военной подготовке

Антон Вельбой. Фото: Игорь Ткач (Радио Промінь)

Украинский исполнитель Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой, — Ред.) не имеет бронирования от военного призыва. Певцу недавно исполнилось 25 лет — он официально стал военнообязанным и может получить повестку.

Об этом музыкант рассказал в интервью OBOZ.UA.

Отношение Wellboy к мобилизации

Антон подчеркнул, что не планирует бежать из Украины. Если ему вручат повестку, готов присоединиться к войску.

"Пока повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста (25 лет, — Ред.). Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", — отметил певец.

По словам Wellboy, военную подготовку он не проходил.

"Многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного потолстел, стал, как тефтель", — признался парень.

Напомним, в январе текущего года Wellboy нарушил комендантский час. Певец находился на улице около двух ночи, тогда как до пяти утра прогуливаться по Киеву запрещается за исключением случаев, когда нужно пройти в укрытие.

Также мы сообщали, что при подаче заявления на отсрочку военнообязанные могут столкнуться с проблемами. Таких граждан даже могут мобилизовать.