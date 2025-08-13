Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Известный певец ответил, готов ли к мобилизации

Известный певец ответил, готов ли к мобилизации

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 04:30
Wellboy рассказал о готовности к мобилизации и военной подготовке
Антон Вельбой. Фото: Игорь Ткач (Радио Промінь)

Украинский исполнитель Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой, — Ред.) не имеет бронирования от военного призыва. Певцу недавно исполнилось 25 лет — он официально стал военнообязанным и может получить повестку.

Об этом музыкант рассказал в интервью OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Отношение Wellboy к мобилизации

Антон подчеркнул, что не планирует бежать из Украины. Если ему вручат повестку, готов присоединиться к войску.

"Пока повесток не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста (25 лет, — Ред.). Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", — отметил певец.

По словам Wellboy, военную подготовку он не проходил.

"Многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного потолстел, стал, как тефтель", — признался парень.

Напомним, в январе текущего года Wellboy нарушил комендантский час. Певец находился на улице около двух ночи, тогда как до пяти утра прогуливаться по Киеву запрещается за исключением случаев, когда нужно пройти в укрытие.

Также мы сообщали, что при подаче заявления на отсрочку военнообязанные могут столкнуться с проблемами. Таких граждан даже могут мобилизовать.

музыка военный призыв Wellboy певец мобилизация военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации