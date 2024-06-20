Со странами ЕС продолжаются переговоры о возможном возвращении нелегально уехавших из Украины мужчин — Клименко

Пограничники ловят ухилянтов. Фото: ГНСУ

Со странами Европейского Союза продолжаются переговоры о возможном возвращении мужчин, нелегально уехавших из Украины. Однако пока страны ЕС их возвращать не планируют.

Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода в четверг, 20 июня.

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В настоящее время страны ЕС уклонистов не возвращают

В дальнейшем ситуация может измениться, поскольку переговоры между Украиной и государствами Евросоюза о возвращении мужчин призывного возраста продолжаются.

Относительно количества таких мужчин, которые за время полномасштабной войны пытались скрыться за границу, глава МВД отметил, что "цифры закрыты".

Напомним, в условиях мобилизации в Украине появились новые схемы заработка. Мужчинам, которые не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся получить повестку, предлагают сходить вместо них за покупками. Есть и более смелые предложения, например, женитьба на женщине с инвалидностью или многодетной матери.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, который пытался переправить в Молдову трех призывников. За свои услуги перевозчик должен был получить от трех до пяти тысяч долларов от каждого уклоняющегося.

Ранее украинский ведущий и актер Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину, заявил, что защищать Родину должен каждый военнообязанный, кроме тех граждан, у которых отсрочка.