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Уклонисты за границей — В МВД ответили, будет ли ЕС возвращать мужчин в Украину

20 июня 2024 22:45
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Улинец Юлия
редактор
Со странами ЕС продолжаются переговоры о возможном возвращении нелегально уехавших из Украины мужчин — Клименко
Пограничники ловят ухилянтов. Фото: ГНСУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Со странами Европейского Союза продолжаются переговоры о возможном возвращении мужчин, нелегально уехавших из Украины. Однако пока страны ЕС их возвращать не планируют.

Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода в четверг, 20 июня.

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В дальнейшем ситуация может измениться, поскольку переговоры между Украиной и государствами Евросоюза о возвращении мужчин призывного возраста продолжаются.

Относительно количества таких мужчин, которые за время полномасштабной войны пытались скрыться за границу, глава МВД отметил, что "цифры закрыты".

Напомним, в условиях мобилизации в Украине появились новые схемы заработка. Мужчинам, которые не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся получить повестку, предлагают сходить вместо них за покупками. Есть и более смелые предложения, например, женитьба на женщине с инвалидностью или многодетной матери.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, который пытался переправить в Молдову трех призывников. За свои услуги перевозчик должен был получить от трех до пяти тысяч долларов от каждого уклоняющегося.

Ранее украинский ведущий и актер Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину, заявил, что защищать Родину должен каждый военнообязанный, кроме тех граждан, у которых отсрочка.

МВД
Европейский союз
военный призыв
мобилизация
Игорь Клименко
заграница
военнообязанные
уклонисты
мужчины

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