Со странами ЕС продолжаются переговоры о возможном возвращении нелегально уехавших из Украины мужчин — Клименко

Уклонисты за границей — В МВД ответили, будет ли ЕС возвращать мужчин в Украину
Со странами Европейского Союза продолжаются переговоры о возможном возвращении мужчин, нелегально уехавших из Украины. Однако пока страны ЕС их возвращать не планируют.
Об этом сказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью Радио Свобода в четверг, 20 июня.
В настоящее время страны ЕС уклонистов не возвращают
В дальнейшем ситуация может измениться, поскольку переговоры между Украиной и государствами Евросоюза о возвращении мужчин призывного возраста продолжаются.
Относительно количества таких мужчин, которые за время полномасштабной войны пытались скрыться за границу, глава МВД отметил, что "цифры закрыты".
Напомним, в условиях мобилизации в Украине появились новые схемы заработка. Мужчинам, которые не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся получить повестку, предлагают сходить вместо них за покупками. Есть и более смелые предложения, например, женитьба на женщине с инвалидностью или многодетной матери.
Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, который пытался переправить в Молдову трех призывников. За свои услуги перевозчик должен был получить от трех до пяти тысяч долларов от каждого уклоняющегося.
Ранее украинский ведущий и актер Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину, заявил, что защищать Родину должен каждый военнообязанный, кроме тех граждан, у которых отсрочка.
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