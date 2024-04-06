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Уклонистов могут лишать прав вождения, — Разумков

6 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Уклонистов могут лишать прав вождения, — Разумков
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки типа блокирования банковских счетов уклонистам. Однако, скорее всего, останется норма о лишении прав вождения таких лиц.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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В законопроект о мобилизации было подано более 4000 правок. По словам Дмитрия Разумкова, многие пункты были исправлены, однако антиконституционные нормы все же частично остались.

"Убрали норму о блокировании счетов (депутаты предлагали блокировать банковские счета уклонистам. — Ред.). Но этот закон сам по себе выглядит как диверсия. Он еще не принят, но только за январь 2024 года со счетов украинцев было выведено 27,4 миллиарда гривен. Это больший вред для Украины, чем в начале вторжения это сделала Россия", — сообщил нардеп.

Также много вреда, по мнению депутата, принесла новость о возможной блокировке консульских услуг для уклоняющихся за границей. Это заставило украинцев быстро переоформить паспорта на 10 лет во избежание возвращения в Украину.

"Скорее всего, останется норма по лишению уклонистов водительских прав. Но что уже произошло? Появилось дополнительное количество разводов, плюс в несколько раз увеличилось количество перерегистрации автотранспорта на близких родственников. То есть люди у нас максимально уходят из этого процесса", — добавил Разумков.

Напомним, спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен уже на ближайших заседаниях.

Также отметим, что президент Зеленский подписал закон, в частности, отменяющий статус "ограниченно пригодный".

Дмитрий Разумков
водительское удостоверение
армия
мобилизация
законопроект
водители
уклонисты

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