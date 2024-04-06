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Ухилянтів можуть позбавляти прав керування авто, — Разумков

6 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Ухилянтів можуть позбавляти прав керування авто, — Разумков
Депутат Верховної Ради України Дмитро Разумков. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Верховної Ради Дмитро Разумков.

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До законопроєкту про мобілізацію було подано понад 4000 правок. За словами Дмитра Разумкова, багато пунктів було виправлено, однак антиконституційні норми все ж частково залишились. 

"Прибрали норму про блокування рахунків (депутати пропонували блокувати банківські рахунки ухилянтам. — Ред.). Але цей закон сам по собі виглядає як диверсія. Він ще не прийнятий, але лише за січень 2024 року із рахунків українців було виведено 27,4 мільярда гривень. Це більша шкода для України, аніж на початку вторгнення це зробила Росія", — повідомив нардеп. 

Також багато шкоди, на думку депутата, принесла новина про можливе блокування консульських послуг для ухилянтів за кордоном. Це змусило українців швидко переоформити паспорти на 10 років, щоб уникнути повернення в Україну. 

"Швидше за все, залишиться норма щодо позбавлення ухилянтів водійських прав. Але що вже відбулося? З'явилася додаткова кількість розлучень, плюс в декілька разів збільшилась кількість переєстрації автотранспорту на близьких родичів. Тобто люди у нас максимально йдуть із цього процесу", — додав Разумков. 

Нагадаємо, спікер ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт про мобілізацію розглянуть вже на найближчих засіданнях. 

Також зазначимо, що президент Зеленський підписав закон, який, зокрема, скасовує статус "обмежено придатний". 

Дмитро Разумков
водійське посвідчення
армія
мобілізація
законопроєкт
водії
ухилянти

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