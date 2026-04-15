В ВР высказались относительно массовой демобилизации и мобилизационных изменений

Федор Вениславский. Фото: rada.gov.ua

Парламент ожидает, когда Минобороны примет комплексный законопроект о срочных контрактах и гарантированном отдыхе. Правда, о массовом увольнении бойцов пока речь не идет. Возможен только год отдыха после службы.

Об этом "Телеграфу" сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховой Рады Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

Массовой демобилизации не будет

По словам представителя парламента, министр обороны обещал в апреле подать в парламент законопроекты по контрактам. В условиях войны сроки службы можно обеспечить, только в случае службы по контракту сроком в два, три или пять лет.

"Говорить о массовом увольнении из ВС, к большому сожалению, сейчас не можем. Когда РФ наращивает численность своих оккупационных войск (в начале 2025 года их было 570 тысяч, сейчас — более 700 тысяч), давать надежду для наших защитников, что обеспечим им увольнение в запас — точно неискренне", — заявил нардеп.

По его мнению, если будет четкий срок контракта и военные после двух лет службы на год будут возвращаться к гражданской жизни, контрактников станет значительно больше.

"В любом случае прятаться от мобилизации — это временные меры. А так отслужил по контракту, если будет прогнозируемый срок службы, — и это тогда будет совершенно другая психологическая и морально-политическая ситуация", — подытожил Вениславский.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову писал, что мобилизовать могут даже тех, кто не может служить, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Был случай, когда в воинскую часть попали около двух тысяч непригодных. Этот инцидент проверят Генштаб и Командование Сухопутных войск.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката бюро "Ивана Хомича" Ольгу Воронкову сообщал, что право на отсрочку еще не означает освобождение от призыва. Должно быть документальное подтверждение этого права. Тех, кто не оформил отсрочку официально, могут мобилизовать так же, как и тех, кто не имеет оснований для избежания службы.