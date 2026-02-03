Видео
Україна
Главная Мобилизация Уход за родителями жены — является ли это основанием для отсрочки

Уход за родителями жены — является ли это основанием для отсрочки

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 20:00
Отсрочка для ухода - можно ли ухаживать за родственникам жены
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, осуществляющий уход за родителями жены, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно соблюсти несколько важных условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Уход за родственниками жены — возможно ли это

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации.

Мобилизация была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Граждане, осуществляющие уход за близкими родственниками, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку для ухода за родителями жены.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что теоретически такое возможно, но есть важные условия.

Условия для оформления отсрочки

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные граждане, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что исключением в этой ситуации являются случаи, когда такие граждане сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы).

Кроме того, важным фактором является наличие/отсутствие у родителей жены других родственников, которые могли бы их содержать.

Напомним, мы ранее писали о том, отменит ли ТЦК отсрочку для ухода, если лицо, над которым осуществляется уход, пошло служить в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на получение отсрочки от мобилизации пенсионный возраст родителей.

