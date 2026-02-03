Відстрочка для догляду - чи можна доглядати за родичам дружини

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Догляд за родичами дружини — чи можливо це

В Україні продовжується процес загальної мобілізації.

Мобілізація була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Громадяни, які здійснюють догляд за близькими родичами, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку для догляду за батьками дружини.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що теоретично таке можливо, але є важливі умови.

Умови для оформлення відстрочки

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані громадяни, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що винятком у цій ситуації є випадки, коли такі громадяни самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

Крім того, важливим фактором є наявність / відсутність у батьків дружини інших родичів, які могли б їх утримувати.

