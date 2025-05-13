Отсрочка от мобилизации для ухода - какой должен быть пенсионный возраст родителей

Мужчина с отцом-пенсионером. Фото: legalposition24.com

Оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником имеет несколько важных факторов, которые влияют на этот процесс. Одним из таких факторов является пенсионный возраст супругов, для ухода за одним из членов которого оформляется отсрочка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право оформить отсрочку от мобилизации.

Это право, в частности, предоставляется тем лицам, которые осуществляют уход за близкими родственниками, которые нуждаются в этом согласно медицинским и другим предписаниям.

Пенсионный возраст и нетрудоспособность

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку по отцу, который, с одной стороны, имеет подтвержденную инвалидность, а с другой — женат, то есть имеет жену, такого же, как и он сам, пенсионного возраста.

Юрист Владислав Дерий напомнил, что в такой ситуации важен тот факт, считается ли нетрудоспособной жена (муж) одного из родителей, для ухода за которым оформляется отсрочка от мобилизации.

"Нетрудоспособным считается тот из супругов, который достиг пенсионного возраста, установленного законом, или является лицом с инвалидностью I, II или III группы. То есть, получается, что отец и его жена (если она достигла пенсионного возраста) являются нетрудоспособными и оба имеют право на содержание", — подчеркнул Дерий.

Таким образом, даже наличие у отца военнообязанного жены, если она является пенсионеркой, не влияет на возможность оформления отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить уход за бабушкой без инвалидности.

Добавим, мы сообщали о том, какие два условия являются важными для оформления отсрочки от мобилизации.